Авиакомпания Air Tanzania возобновит полеты в Москву с 7 сентября

© Shutterstock/FOTODOM Air Tanzania приостановила полеты в Россию по результатам «оценки рисков» — однако уже на следующий день изменила свою позицию и объявила о возобновлении рейсов.
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