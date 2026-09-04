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Газета.ру

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Авиакомпания Air Tanzania возобновит полеты в Москву с 7 сентября

Авиакомпания Air Tanzania возобновит полеты в Москву с 7 сентября

 © Shutterstock/FOTODOM Air Tanzania приостановила полеты в Россию по результатам «оценки рисков» — однако уже на следующий день изменила свою позицию и объявила о возобновлении рейсов.

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