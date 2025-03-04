Депутат Рады Гончаренко* назвал катастрофой приостановку помощи США Украине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* назвал катастрофой приостановку военной помощи Соединенных Штатов Украине и призвал президента бывшей советской республики Владимира Зеленского извиниться перед американским лидером Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии