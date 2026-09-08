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Киеву одобрили закупку ракет для Patriot за счёт кредита ЕС

Киеву одобрили закупку ракет для Patriot за счёт кредита ЕС

Еврокомиссия одобрила заявку Киева на закупку ракет для систем ПВО Patriot за счёт кредитных средств Евросоюза.

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