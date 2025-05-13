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Овечкин обошел Лемье в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял 12-е место в истории по количеству заброшенных шайб в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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