Тайна победы над Россией раскрыта

ДАВИД НАРМАНИЯ Владимиру Зеленскому надо отдать должное — он умеет удивлять. Правда, в последние годы удивление вызывают скорее абсолютно оторванные от реальности заявления и упрямство, достойное лучшего применения.
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