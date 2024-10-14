Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тайна победы над Россией раскрыта

Тайна победы над Россией раскрыта

ДАВИД  НАРМАНИЯ Владимиру Зеленскому надо отдать должное — он умеет удивлять. Правда, в последние годы удивление вызывают скорее абсолютно оторванные от реальности заявления и упрямство, достойное лучшего применения.

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