Врач объяснил последствия привычки сидеть «нога на ногу»

Поза «нога на ногу» часто воспринимается как удобная, однако длительное сидение в таком положении может негативно сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата и общем самочувствии.
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