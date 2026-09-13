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FiNE NEWS

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Врач объяснил последствия привычки сидеть «нога на ногу»

Поза «нога на ногу» часто воспринимается как удобная, однако длительное сидение в таком положении может негативно сказаться на состоянии опорно-двигательного аппарата и общем самочувствии.

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