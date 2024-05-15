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Китай

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Бывшему зампредседателя комитета НПКСК провинции Хэйлунцзян предъявлены обвинения в получении взятки

Пекин, 15 мая /Синьхуа/ -- Бывшему заместителю председателя комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ провинции Хэйлунцзян Цюй Миню предъявлены обвинения в получении взятки, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китая /ВНП/ в среду.

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