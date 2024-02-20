Нарышкин прокомментировал сообщения о смерти пилота Кузьминова

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8, предателем, который стал моральным трупом во время планирования преступления.
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