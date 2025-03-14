Ну наконец-то что-то дельное! Домохозяйкам хотят выплачивать зарплату. 🤑🤑🤑 В Госдуме создали законопроект о выплатах в размере прожиточного минимума для тех, кто ухаживает за семьей и домом.
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Ну наконец-то что-то дельное! Домохозяйкам хотят выплачивать зарплату. 🤑🤑🤑 В Госдуме создали законопроект о выплатах в размере прожиточного минимума для тех, кто ухаживает за семьей и домом.