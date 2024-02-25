Тарелка зерновых хлопьев в день повышает риск деменции, — General Psychiatry Алиса БронскаяИсследование показывает, что избыток или недостаток тиамина, который содержится в таких продуктах, как овсянка и рис, может повысить риск развития слабоумия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии