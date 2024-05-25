Строительные работы в Екатеринбурге идут полным ходом

В Екатеринбурге активно ведутся строительные работы по улучшению городской инфраструктуры. Заместитель мэра Алексей Бубнов проинспектировал четыре участка улично-дорожной сети, в том числе Рощинскую улицу, проезд по Ракетной улице, ЕКАД и Восточную улицу.
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