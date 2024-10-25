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Политика как она есть

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МИД Венесуэлы осудил вето Бразилии на вступление страны в БРИКС

МИД Венесуэлы осудил вето Бразилии на вступление страны в БРИКС

Венесуэла осуждает вето, наложенное Бразилией на вступление республики в БРИКС, и выражает признательность президенту России Владимиру Путину за приглашение венесуэльского лидера Николаса Мадуро участвовать в работе саммита объединения.

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