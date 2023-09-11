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Под Клещевкой судьба Бахмута и всего направления держится на героизме казаков-добровольцев

Под Клещевкой судьба Бахмута и всего направления держится на героизме казаков-добровольцев

Политнавигатор В Клещеевке нашу армию пытаются взять в клещи. Именно поэтому туда так рвутся украинские вооружённые формирования.

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Комментарии
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NADEGDA PAYNYH
РЕБЯТА,ДЕРЖИТЕСЬ!ОСТАНЬТЕСЬ ЖИВЫМИ.За вами Россия и отступать не куда
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7 час.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;. умышленно  нагоняет тоску и безнадёгу,выбирая вот  такие факты из СВО:    &quot;Украинские нацисты, используя предоставленную странами НАТО дальнобойную артиллерию и БПЛА, стараются отсечь наши части первой линии от резервов и снабжения, поливая огнём пространство между нашими боевыми порядками, делая ротацию и пополнение невозможными.&quot; И далее этот аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, умышленно пишет как об обречённых: &quot;Командир казачьего отряда «Енисей» с позывным «Амиго» (Николай Карпов) даже отказался от смены, не желая подвергать смертельной опасности своих заместителей. Несмотря на свой возраст, он остаётся под огнём на переднем крае и лично водит казаков в контратаки!&quot; что тут сказать, эта падаль, аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;. сидит на двух стульях,как долго он высидит?
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6 час.

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