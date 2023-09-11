Под Клещевкой судьба Бахмута и всего направления держится на героизме казаков-добровольцев

Александр Ляшенко

Аноним по кличке "Новости, события, факты". умышленно нагоняет тоску и безнадёгу,выбирая вот такие факты из СВО: "Украинские нацисты, используя предоставленную странами НАТО дальнобойную артиллерию и БПЛА, стараются отсечь наши части первой линии от резервов и снабжения, поливая огнём пространство между нашими боевыми порядками, делая ротацию и пополнение невозможными." И далее этот аноним по кличке "Новости, события, факты", умышленно пишет как об обречённых: "Командир казачьего отряда «Енисей» с позывным «Амиго» (Николай Карпов) даже отказался от смены, не желая подвергать смертельной опасности своих заместителей. Несмотря на свой возраст, он остаётся под огнём на переднем крае и лично водит казаков в контратаки!" что тут сказать, эта падаль, аноним по кличке "Новости, события, факты". сидит на двух стульях,как долго он высидит?