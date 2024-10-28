Воронежская область попала под удар украинских БПЛА, известно об одном пострадавшем при атаке противника на промпредприятие С минувшего вечера в ряде регионов России вводился режим воздушной тревоги.
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Воронежская область попала под удар украинских БПЛА, известно об одном пострадавшем при атаке противника на промпредприятие С минувшего вечера в ряде регионов России вводился режим воздушной тревоги.
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