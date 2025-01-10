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Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри справляются с калифорнийским пожаром и помогают погорельцам

Принц Гарри и Меган Маркл, ранее отошедшие от королевских обязанностей, столкнулись с новой угрозой. Роскошное жилище принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито может оказаться в самом эпицентре разрушительных лесных пожаров.

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