Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри справляются с калифорнийским пожаром и помогают погорельцам

Принц Гарри и Меган Маркл, ранее отошедшие от королевских обязанностей, столкнулись с новой угрозой. Роскошное жилище принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито может оказаться в самом эпицентре разрушительных лесных пожаров.