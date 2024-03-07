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Сотрудник мясокомбината из Тульской области рассказала о хитростях недобросовестных производителей колбасы

Сотрудник мясокомбината из Тульской области рассказала о хитростях недобросовестных производителей колбасы

Сегодня на прилавках такой ассортимент колбасных изделий, что рядовой потребитель просто теряется. Как из этого многообразия выбрать по-настоящему качественный продукт? Конечно, некоторые отталкиваются от цены товара, но если впереди банкет и гостей нужно удивить действительно качественным продуктом? Экономить здесь не стоит.

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