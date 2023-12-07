ЕДДС: В Челябинске отменили школьные занятия из-за морозов

В Челябинске школьные занятия были отменены из-за суровых морозов, которые ожидаются в городе. Решение Комитета по образованию было объявлено в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС), пишет URA.
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