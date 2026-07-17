В Алтайском крае директора УК обвинили в хищении 30 млн рублей

Военные следственные органы СК России завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Орбита» Сергея Никитина и сотрудников организации Константина Савушкина и Ольги Королевой.
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