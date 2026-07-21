«400 тысяч или ничего»: юная жена Галявиева выставила ценник журналистам за интервью

Супруга массового убийцы из Казани запросила 400 тысяч за разговор с прессой.Попытка издания «Комсомольская правда» взять интервью у Дианы — 18-летней супруги Ильназа Галявиева, осуждённого за массовое убийство в казанской гимназии, — обернулась неожиданным ультиматумом.