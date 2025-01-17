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Царьград

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  • HotRS
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  • Н З
    А как можно сравнивать два хохлятских наступления. Сейчас: 2 батальона. Август около 5 бригад. Есть разница? Кто по..."Русские несут бо...
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Блинкен назвал главное условие для завершения конфликта на Украине. Нужно просто захотеть

Блинкен назвал главное условие для завершения конфликта на Украине. Нужно просто захотеть

Госсекретарь США готов поддержать Украину в урегулировании кризиса, если руководство этой страны сделает правильный выбор.

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