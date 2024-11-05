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Третий день International Championship 2024. Поражение Ронни О’Салливана и максимум

Третий день International Championship 2024. Поражение Ронни О’Салливана и максимум

Ронни О’Салливан проиграл Пану Цзюньсюй, а Джадд Трамп, Барри Хокинс и Дин Джуньху подолжают борьбу за титул на турнире International Championship 2024, сообщает WST Пан Цзюньсюй (фото: WST)Все Новости и результаты турнира International Championship 2024 Квалификация - результаты International Championship 2024 International Championship 2024.

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