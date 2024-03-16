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Когда закончатся хохлы, в печку пойдут полешки...

Рубрика  "Вынесено    из  комментариев". Уважаемый lynxlander     говорит:   не  надейтесь, что  всё  закончится    тогда,  когда  закончатся  хохлы   (а  они  пока  отнюдь  не  заканчиваются)  -  ибо  если "закончатся хохлы - в печку пойдут полешки.

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Комментарии
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Ливень
да чего уж буйные окраины они и в восточной европе буйные окраины
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