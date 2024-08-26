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Хрустящие соленые огурцы без варки – вот как они готовятся

Хрустящие соленые огурцы без варки – вот как они готовятся

5/5 - (1 голос) Соленья — это неотъемлемая часть русской кухни, особенно в холодное время года. Но что, если мы предложим вам способ приготовить хрустящие и ароматные огурцы без варки? Этот рецепт не только прост и быстр в приготовлении, но и позволяет сохранить свежесть и вкус корнишонов.

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