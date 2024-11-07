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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Продолжение сериала «Молодежка» получило 8,9 на «Кинопоиске»

«Молодежка. Новая смена» вышла 5 ноября на СТС. На «Кинопоиске» продолжение сериала получило оценку 8,9.

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