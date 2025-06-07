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"Относился как к бесправной вещи". Авраам Руссо дал показания по делу о покушении на его жизнь миллионера Тельмана Исмаилова

"Относился как к бесправной вещи". Авраам Руссо дал показания по делу о покушении на его жизнь миллионера Тельмана Исмаилова

55-летний Авраам Руссо дал показания в суде по делу о покушении на его жизнь, предположительно организованном Тельманом Исмаиловым — одним из богатейших российских предпринимателей, бывшим владельцем Черкизовского рынка в Москве.

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