РИА Новый день

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Хамсу вытесняют из Азовского моря

Хамсу вытесняют из Азовского моря

У крымских берегов в Азовском море объявился мнемиопсис (хищный вид гребневика). Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот морской обитатель имеет овальную, похожую на лопасть, форму и прозрачное тело с четырьмя рядами реснитчатых гребней.

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