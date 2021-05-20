Рязанские пляжи готовят к купальному сезону

Подготовка рязанских пляжей к купальному сезону проходит в штатном режиме. Об этом в рамках публичного отчёта перед рязанцами 19 мая сообщил начальник ГУ по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин.