7 новостей

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рязанские пляжи готовят к купальному сезону

Рязанские пляжи готовят к купальному сезону

Подготовка рязанских пляжей к купальному сезону проходит в штатном режиме. Об этом в рамках публичного отчёта перед рязанцами 19 мая сообщил начальник ГУ по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области Александр Сурин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх