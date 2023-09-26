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Кирби: Сокращение помощи США Украине навредит ее боеспособности

Кирби: Сокращение помощи США Украине навредит ее боеспособности

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что остановка или значительное сокращение помощи США киевскому режиму негативно скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины.

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