Кирби: Сокращение помощи США Украине навредит ее боеспособности

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что остановка или значительное сокращение помощи США киевскому режиму негативно скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины.
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