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Царьград

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Волонтеры из Крупок помогли 80-летнему ветерану труда с делами

Волонтеры из Крупок помогли 80-летнему ветерану труда с делами

Волонтеры движения «Доброе сердце» из Крупского района помогли 80-летнему ветерану педагогического труда Валентине Скварковской по хозяйству, вымыв окна и собрав урожай в рамках акции «Добро старшим».

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