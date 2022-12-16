Политика Сегодня

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Чехам дали рекомендации, как не замерзнуть в холодных квартирах

Чехам дали рекомендации, как не замерзнуть в холодных квартирах

Охвативший Европу энергетический кризис затронул и Чехию. Ее жителям рекомендуют завести питомцев и закаляться, чтобы не замерзнуть зимой.

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