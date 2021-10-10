Велемудр. Мир тесен.

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ПРЕИМУЩЕСТВА СЛАВЯНСКОЙ ЧАКРОВОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛАВЯНСКОЙ ЧАКРОВОЙ СИСТЕМЫ

Как-то совершенно незаметно восточная философия вошла в нашу повседневную жизнь, вытеснив родное славянское мировосприятие.

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валентина родионова (ЗОЛОТАРЕВА)
Моё мнение другое о чакрах ,расположении их по каналам,цвет их,управители ими.У славян и их Знаниях ,ни когда не было христианства.А с приходом этого канона религиозных конфессий-такое ощущение,что мир стал психически болным-или тихой шизо или буйной.Это моё видение духовным зрением и слухом.Сорри.
Мира Маковиц
Благодарю! 👍🌹🌹🌹🙏🙂

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