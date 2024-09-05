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Удар "забрал" наемников НАТО. Киев бросает в бой "свежую кровь" – Горячая СВОдка

Удар "забрал" наемников НАТО. Киев бросает в бой "свежую кровь" – Горячая СВОдка

Фото: коллаж Царьград1,1K прочтений Сегодня За минувшие сутки нашим бойцам удалось обеспечить продвижение по ряду важных направлений.

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