В современных геополитических реалиях понятие «гибридная война» обретает новые, пугающие очертания. Миграционные потоки перестали быть стихийным движением людей, блуждающих по свету в поисках лучшей доли.
Миграционное оружие: как Россия рискует повторить европейский сценарий
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Иосиф Калинин
"Радикально настроенные мигранты должны быть обезврежены на подступах к нашей границе и отправлены домой". А кто и как будет определять "радикально настроенных"? Не проще-ли, просто, закрыть границы вообще?
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1 м.
Дмитрий Бакланов
Иосиф Калинин
&quot;Радикально настроенные мигранты должны быть обезврежены на подступах к нашей границе и отправлены домой&quot;. А кто и как будет определять &quot;радикально настроенных&quot;? Не проще-ли, просто, закрыть границы вообще?
Те, кто не имеет средств для доказательств своей нерадикальности поедет домой. У радикальных есть спонсоры, которые дадут денег для доказательств. Значит домой поедут как раз остальные...
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1 м.
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