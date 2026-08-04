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Аргументы недели

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Миграционное оружие: как Россия рискует повторить европейский сценарий

Миграционное оружие: как Россия рискует повторить европейский сценарий

В современных геополитических реалиях понятие «гибридная война» обретает новые, пугающие очертания. Миграционные потоки перестали быть стихийным движением людей, блуждающих по свету в поисках лучшей доли.

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Комментарии
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Иосиф Калинин
&quot;Радикально настроенные мигранты должны быть обезврежены на подступах к нашей границе и отправлены домой&quot;. А кто и как будет определять &quot;радикально настроенных&quot;?  Не проще-ли, просто, закрыть границы вообще?
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1 м.
Дмитрий Бакланов
Иосиф Калинин
&amp;quot;Радикально настроенные мигранты должны быть обезврежены на подступах к нашей границе и отправлены домой&amp;quot;. А кто и как будет определять &amp;quot;радикально настроенных&amp;quot;?  Не проще-ли, просто, закрыть границы вообще?
Те, кто не имеет средств для доказательств своей нерадикальности поедет домой. У радикальных есть спонсоры, которые дадут денег для доказательств. Значит домой поедут как раз остальные...
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1 м.