Миграционное оружие: как Россия рискует повторить европейский сценарий

"Радикально настроенные мигранты должны быть обезврежены на подступах к нашей границе и отправлены домой". А кто и как будет определять "радикально настроенных"? Не проще-ли, просто, закрыть границы вообще?

Дмитрий Бакланов

Иосиф Калинин &quot;Радикально настроенные мигранты должны быть обезврежены на подступах к нашей границе и отправлены домой&quot;. А кто и как будет определять &quot;радикально настроенных&quot;? Не проще-ли, просто, закрыть границы вообще?

Те, кто не имеет средств для доказательств своей нерадикальности поедет домой. У радикальных есть спонсоры, которые дадут денег для доказательств. Значит домой поедут как раз остальные...