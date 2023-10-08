Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года

Сегодня форвард «ПСЖ» не смог отличиться в игре против «Ренна» (3:1) в Лиге 1. Ранее он завершил без голов встречи с «Ньюкаслом» (4:1), «Клермоном» (0:0) и «Марселем» (4:0).