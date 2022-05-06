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Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

Транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться, заявил Шойгу

Шойгу: прибывший на Украину транспорт НАТО с оружием для ВСУ будет уничтожаться РИА Новости. Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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