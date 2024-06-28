Гросси: потеря поста радиационного контроля не скажется на безопасности ЗАЭС

Global Look Press/Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty Уничтожение поста радиационного контроля в Запорожской области прямо не повлияет на ситуацию с безопасностью Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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