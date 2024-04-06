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Американская пресса: В возвращение Украины к границам 1991 года не верят даже украинские законодатели

Американская пресса: В возвращение Украины к границам 1991 года не верят даже украинские законодатели

Украинские эксперты и политические деятели, законодатели в большинстве своем не верят в то, что Киеву удастся одержать верх в вооруженном конфликте с Россией и добиться восстановления границ страны по состоянию на 1991 год.

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