Вечерняя Москва

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СМИ: Афганских летчиков отправят из Узбекистана на военную базу США

СМИ: Афганских летчиков отправят из Узбекистана на военную базу США

Прибывших в Узбекистан афганских летчиков вместе с семьями перебросят на военную базу в США. Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение об этом в воскресенье, 12 сентября, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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