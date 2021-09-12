СМИ: Афганских летчиков отправят из Узбекистана на военную базу США

Прибывших в Узбекистан афганских летчиков вместе с семьями перебросят на военную базу в США. Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение об этом в воскресенье, 12 сентября, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Прибывших в Узбекистан афганских летчиков вместе с семьями перебросят на военную базу в США. Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение об этом в воскресенье, 12 сентября, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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