Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.
За одного Валуева — тысячу Алиевых
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина смольникова
Валуев прав.
Ответить
21 час.
W
Walery
Ничего не изменится - азеры уже оккупировали Россию... азеров в РФ сегодня больше чем немецко-фашистских захватчиков например в 1943 году. А по части закрытия въезда в Азербайджан думаю Валуеву это по боку. Что он там не видел...?
Ответить
17 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Учитывая поведение азербайджанцев на территории России сейчас самое время ввести запрет на все правила, которыми они руководствуются, но которые противоречат российским законам. Закрывать на это глаза и дальше просто не допустимо. В России ВСЕ обязаны жить только по российским законам, а не по каким-то там понятиям отдельных наций.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии