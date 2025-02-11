За одного Валуева — тысячу Алиевых

Ничего не изменится - азеры уже оккупировали Россию... азеров в РФ сегодня больше чем немецко-фашистских захватчиков например в 1943 году. А по части закрытия въезда в Азербайджан думаю Валуеву это по боку. Что он там не видел...?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Учитывая поведение азербайджанцев на территории России сейчас самое время ввести запрет на все правила, которыми они руководствуются, но которые противоречат российским законам. Закрывать на это глаза и дальше просто не допустимо. В России ВСЕ обязаны жить только по российским законам, а не по каким-то там понятиям отдельных наций.