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За одного Валуева — тысячу Алиевых

За одного Валуева — тысячу Алиевых

Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Валуев прав.
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21 час.
W
Walery
Ничего не изменится - азеры уже оккупировали Россию... азеров в РФ сегодня больше чем немецко-фашистских захватчиков например в 1943 году.  А по части закрытия въезда в Азербайджан думаю Валуеву это по боку.  Что он там не видел...?
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17 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Учитывая поведение азербайджанцев на территории России сейчас  самое время ввести запрет на все  правила, которыми они руководствуются, но которые противоречат российским законам. Закрывать на это глаза и дальше просто не допустимо. В России ВСЕ обязаны жить только по российским законам, а не по каким-то там понятиям отдельных наций.
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11 час.
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