«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?

Новой нормальностью в российских компаниях стала укомплектованность штата на уровне 70 процентов, а представители бизнеса, чтобы избежать оттока кадров, разрабатывают целые программы удержания сотрудников.
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