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«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?

«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?

Новой нормальностью в российских компаниях стала укомплектованность штата на уровне 70 процентов, а представители бизнеса, чтобы избежать оттока кадров, разрабатывают целые программы удержания сотрудников.

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