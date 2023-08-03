Пора валить. Мигранты начали уезжать из России. Потому что не хотят служить в армии, а зарплату хотят получать в долларах Знаете, я иногда вынужден покупать доллары США.
Наказать убийцу - долг каждого русского
Комментарии
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213
Вывозить их надо на кладбище. После снятия с виселицы!
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2 час.
ТМ
Тимур Марков
У преступников нет национальности.. Если говорить; око за око, мы так получим беспредел в стране - это то, о чём мечтают враги России...
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1 час.
D Evil
Не нашли убийцу - выслать ВСЮ местную общину... сами быстро его найдут...
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28 мин.
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