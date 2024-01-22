Правительство Ленинградской области объявило о введении режима повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, расположенных на территории региона.
В Ленобласти объявили особый режим на случай появления беспилотников ВСУ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Все правильно, рядом находятся республики Проебалтики и Чухония(финны) , и их территорий очень даже может быть все, что угодно, включая БПЛА по объектам в Питере и области, да и не только в Питере! По этому необходимо усилить наблюдение за воздушной обстановкой и не только за воздушной, да и готовыми надо быть к любой гадости и пакости и проебалтов, и укрошумеров и чухонцев.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии