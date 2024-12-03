Прорывы юности

Продлевать формальные рамки молодости до 60 лет нет никаких оснований. В строгом смысле организм остается молодым до 21 года, так как после этого начинается процесс старения: деградирует тимус и изменяется метилирование генома.
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