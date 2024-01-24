Обзор ноутбука Infinix Inbook Y3 Max: работа вдали от розетки

В декабре прошлого года Infinix представила новую модель ноутбука Inbook Y3 Max на энергоэффективных мобильных процессорах Intel 12-го поколения микроархитектуры Core в нескольких аппаратных конфигурациях.
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