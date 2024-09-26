Командир учебного батальона «Барс-Крым»: «Учения направлены на безопасность жителей полуострова»«Как Глава республики выражался, обращался к местным жителям полуострова, чтобы все относились с пониманием к данным учениям, так как развернуты блокпосты, проводятся досмотровые мероприятия, а также проверка документов.