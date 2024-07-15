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Брокер БКС приостановил ввод и вывод тенге

Ограничения работают с 15 июля. К такому решению в «БКС Мир инвестиций» пришли из-за усложнения расчетов между участниками торгов в казахстанских тенге «БКС Мир инвестиций» приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций, сообщается на сайте брокера.

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