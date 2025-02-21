Трюдо обратился к Трампу после победы Канады в хоккейном матче с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к властям США и главе Белого дома Дональду Трампу в связи с победой канадской сборной по хоккею над американской командой в финальном матче Турнира четырех наций.
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