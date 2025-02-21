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Трюдо обратился к Трампу после победы Канады в хоккейном матче с США

Трюдо обратился к Трампу после победы Канады в хоккейном матче с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к властям США и главе Белого дома Дональду Трампу в связи с победой канадской сборной по хоккею над американской командой в финальном матче Турнира четырех наций.

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Комментарии
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Eduard
Трамп:&quot;Тем более будите Штатом США&quot;!
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1 д.
Eduard
Когда эта &quot;Трюмо&quot;сдохнит наконец? Уголовников всего мира Канада мигрантская принимает,укрывает!
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1 д.
Eduard
Мы признаем Канаду 51 штатом США,всё просто!
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1 д.
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