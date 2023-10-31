"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля.
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