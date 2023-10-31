МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Сколько пустобрёхов в Думе!«Нарушила констит...
  • tatyanadavydkina
    Сюда еще бы и Иран - вот тогда полный боекомплект.Китай, Северная К...
  • Юрий Кушнарев
    разве только в одной набиуллиной дело? Таких,как она пол Кремля и правительства.«Нарушила констит...

"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю

"Для нас это плохой знак": Железняк о помощи США Израилю

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) Депутат Верховной рады Украины от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал в своем Телеграм-канале, что США оптимизируют расходы с целью для поисков финансирования Израиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Джонсон наложит на ваши мысли большую, так сказать кучу, причём не задумываясь!👀👍😜👈😱
Ответить
2 д.
Валерий Прокофьев
и правильно делает! Нужно жить по средствам, яйцеголовые...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх