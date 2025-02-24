Астана проглотила удар ВСУ по своей нефти, склонившись перед Лондоном

Правящая элита Казахстана, как бы ни хотела отсидеться в стороне, всё равно оказывается вовлечённой в глобальные мировые конфликты, а её прежняя «многовекторная политика» – на самом деле преклонение перед неоколониализмом – не просто зашла в тупик и трещит по швам, а тащит страну в настоящую трясину.