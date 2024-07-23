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Царьград

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В Прикамье простились с погибшим на СВО прапорщиком

В Прикамье простились с погибшим на СВО прапорщиком

У него осталась маленькая дочь.В поселке Нижний Лух Добрянского округа прошла церемония прощания с 49-летним прапорщиком Юрием Даньшиным, погибшим во время специальной военной операции.

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